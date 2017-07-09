Хорнер: пока не вижу причин заменять Квята

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер уверен, что Даниила Квята не стоит судить по аварии на старте Гран-при Австрии. По словам Хорнера, пока команда не видит причин лишать Квята места в «Торо Россо».

«Его не будут судить по этому манёвру, это гоночный инцидент. Думаю, он проводит хороший сезон. У нас ещё много времени, но пока я не вижу у „Ред Булл“ причин заменять его. Посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Хорнера официальный сайт Формулы-1.

Квят был наказан проездом по пит-лейну и двумя штрафными баллами за столкновение с Фернандо Алонсо.