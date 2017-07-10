Ферстаппен: больше не думаю о чемпионате и чувствую всё меньше давления

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что из-за многочисленных сходов с дистанции уже не чувствует давления борьбы в чемпионате.

«Я больше не думаю о чемпионате-2017, только об отдельных хороших гонках. Стараюсь оставаться позитивным и набрать очки в следующих гонках. Но сейчас я не знаю, что мне и думать.

Я не сильно беспокоюсь о результатах своего напарника и, честно говоря, чувствую всё меньше давления с каждой гонкой. Моя уверенность растёт на каждом Гран-при", — приводит слова Ферстаппена Kurier.