Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Ферстаппен: больше не думаю о чемпионате и чувствую всё меньше давления

10 июля 2017, понедельник. 19:31. Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что из-за многочисленных сходов с дистанции уже не чувствует давления борьбы в чемпионате.

«Я больше не думаю о чемпионате-2017, только об отдельных хороших гонках. Стараюсь оставаться позитивным и набрать очки в следующих гонках. Но сейчас я не знаю, что мне и думать.

Я не сильно беспокоюсь о результатах своего напарника и, честно говоря, чувствую всё меньше давления с каждой гонкой. Моя уверенность растёт на каждом Гран-при", — приводит слова Ферстаппена Kurier.

Источник: kurier.at Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Ред Булл Макс Ферстаппен
Новости. Авто
10 июля 2017, понедельник
19:31 Ферстаппен: больше не думаю о чемпионате и чувствую всё меньше давления
18:39 Боттас: не хочу кричать о своих шансах на титул
17:39 Маркьонне: двойная турбина вместо электромотора? Это ошибка
17:14 Сайнс-младший: «Ред Булл» продлил контракт со мной
16:54 Лауда: Боттас спас «Мерседес» в Австрии
15:47 Новый моторный регламент Ф-1 может вступить в силу на год раньше
14:41 Маркьонне: сейчас нет никакой возможности для возвращения Алонсо в «Феррари»
14:27 Хорнер намекнул, что Квят останется в «Торо Россо» на 2018 год
14:03 Грожан: Магнуссен — мой лучший напарник после Алонсо
13:38 Экклстоун не ожидает исчезновения Сильверстоуна из календаря Ф-1
12:26 Зак Браун: «Макларен» доволен усилиями «Хонды» по улучшению мотора
12:11 Алёшин — об аварии в Айове: машина просто вышла из-под контроля
11:23 «Феррари» ожидает решения Феттеля относительно его будущего
10:54 Вольф: в Сильверстоуне «Мерседес» должен не подвести Хэмилтона
09:59 Йос Ферстаппен: Макс останется в «Ред Булл»
09:19 Кастроневес выиграл гонку IndyCar в Айове, Алёшин сошёл
00:32 Лауда — про манёвр Квята: Марко должен с этим разобраться
00:11 Прост: «Рено» не может сразу дать Алонсо побеждающую машину
9 июля 2017, воскресенье
23:46 Мардеев: сломались дворники, пришлось ехать вслепую
23:42 Ферстаппен: винить в моих сходах некого
22:28 Хюлькенберг: я ужасно стартовал
21:53 Грожан: я выиграл Гран-при 2 Формулы-1
21:16 Хэмилтон: я был быстрее всех на Гран-при Австрии
20:36 Риккардо: самая большая радость — чистый темп «Ред Булл»
20:36 Петерансель и ван ден Бринк лидируют на «Шёлковом пути» после второго этапа
20:17 Райкконен – Маркьонне: я всего лишь могу делать всё, на что способен
20:07 Сайнс: набрать очки в Австрии «Торо Россо» казалось вполне реальным
19:43 Квят: не очень хорошо видел происходящее, так как пришлось объезжать Сайнса
19:27 ФИА: движение Боттаса до старта было в допустимых пределах
19:14 Хорнер: пока не вижу причин заменять Квята
19:13 Окон: мне кажется, касательно стратегии «Форс Индия» пошла неверным путём
18:57 Алонсо: Квят пытался показать себя, его слишком мало наказали
18:55 Райкконен: надеялся на лучшее, но потерял пару мест на старте
18:54 Перес: гонка в Австрии была для меня одной из самых лёгких в сезоне
18:37 Стролл: я знал, что мне достаточно просто защищать свою позицию
18:23 Квят и Вандорн получили по два штрафных балла на Гран-при Австрии
18:18 Масса: нельзя праздновать девятое место, но гонка вышла фантастической
18:06 Феттель: уверен, что Боттас совершил фальстарт
18:00 Спровоцированная Квятом авария и золотой конёк Риккардо – в фотообзоре Формулы-1
17:49 Ферстаппен: обидно, что я не смог проехать хотя бы один поворот
17:46 Эллисон: Боттас стартовал после сигнала, всё честно
17:43 Хорнер: я бы не хотел, чтобы в команде «Ред Булл» были другие гонщики
17:41 Маркьонне: Райкконен бывает вялым, Феттелем я доволен
17:09 Хилл: Квят коллекционирует аварии
17:05 Боттас: мы с «Мерседесом» верим, что я могу выиграть чемпионат
Все новости RSS
Партнерский контент
Должна ли ФИА дополнительно наказать Феттеля за Баку?
Да
246 (32%)
Нет
528 (68%)
Проголосовало: 774
Архив →
© championat.com, 2000–2017