Лёб и Коломы продолжают лидировать на «Шёлковом пути» после четвёртого этапа

Себастьен Лёб стал лучшим на четвёртом этапе «Шёлкового пути» в зачёте внедорожников. Второе место у Язид Аль-Раджи, тройку лучших замкнул Эуженио Амос. В общем зачёте здесь лидирует Себастьен Лёб.

В классе грузовиков на четвёртом этапе победителем стал Мартин Коломы, второе время у Жерара де Роя, третьим стал Артур Ардавичус. Лучшим из «КАМАЗ-мастер» стал Эдуард Николаев — четвёртое место.

В общем зачёте в классе грузовиков лидирует Мартин Колома, на четвёртом месте расположился представитель «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов.

Внедорожники. Четвёртый этап.

1. Себастьен Лёб (Peugeot Sport) – 3ч10:36

2. Язид Аль-Раджи (X-Raid MINI) +22:03

3. Эуженио Амос (Two Wheels Drive Ford) +28:08

4. Кристиан Лавьей (Baicmotor) +31:30

5. Жером Пелише (Raid Lynx Toyota) +33:36.

Внедорожники. Общий зачёт.

1. Себастьен Лёб (Peugeot Sport) – 8ч56:10

2. Сириль Депре (Peugeot Sport) +1ч07:56

3. Кристиан Лавьей (Baicmotor) +1ч12:35

4. Брайс Мензис (X-Raid MINI) +1ч19:08

5. Хань Вей (Geely SMG) +1ч28:23.

Грузовики. Четвёртый этап.

1. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) – 3ч45:50

2. Жерар де Рой (De Rooy Iveco) +0:21

3. Артур Ардавичус (De Rooy Iveco) +1:56

4. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +8:02

5. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +10:54

Грузовики. Общий зачёт.

1. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) – 10ч30:50

2. Жерар де Рой (De Rooy Iveco) +11:08

3. Артур Ардавичус (De Rooy Iveco) +14:37

4. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +18:57

5. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +19:15.