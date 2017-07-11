Лёб и Коломы продолжают лидировать на «Шёлковом пути» после четвёртого этапа

Себастьен Лёб стал лучшим на четвёртом этапе «Шёлкового пути» в зачёте внедорожников. Второе место у Язид Аль-Раджи, тройку лучших замкнул Эуженио Амос. В общем зачёте здесь лидирует Себастьен Лёб.
В классе грузовиков на четвёртом этапе победителем стал Мартин Коломы, второе время у Жерара де Роя, третьим стал Артур Ардавичус. Лучшим из «КАМАЗ-мастер» стал Эдуард Николаев — четвёртое место.
В общем зачёте в классе грузовиков лидирует Мартин Колома, на четвёртом месте расположился представитель «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов.
Внедорожники. Четвёртый этап.
1. Себастьен Лёб (Peugeot Sport) – 3ч10:36
2. Язид Аль-Раджи (X-Raid MINI) +22:03
3. Эуженио Амос (Two Wheels Drive Ford) +28:08
4. Кристиан Лавьей (Baicmotor) +31:30
5. Жером Пелише (Raid Lynx Toyota) +33:36.
Внедорожники. Общий зачёт.
1. Себастьен Лёб (Peugeot Sport) – 8ч56:10
2. Сириль Депре (Peugeot Sport) +1ч07:56
3. Кристиан Лавьей (Baicmotor) +1ч12:35
4. Брайс Мензис (X-Raid MINI) +1ч19:08
5. Хань Вей (Geely SMG) +1ч28:23.
Грузовики. Четвёртый этап.
1. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) – 3ч45:50
2. Жерар де Рой (De Rooy Iveco) +0:21
3. Артур Ардавичус (De Rooy Iveco) +1:56
4. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +8:02
5. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +10:54
Грузовики. Общий зачёт.
1. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) – 10ч30:50
2. Жерар де Рой (De Rooy Iveco) +11:08
3. Артур Ардавичус (De Rooy Iveco) +14:37
4. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +18:57
5. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +19:15.