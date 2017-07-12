Алонсо: из года в год наслаждаюсь «Сильверстоуном»

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо дал комментарий в преддверии Гран-при Великобритании Формулы-1. Этап пройдёт 14-16 июля на трассе «Сильверстоун».

«Я из года в год наслаждаюсь „Сильверстоуном“. Все знают, что это трасса для пилотов. Я наслаждаюсь вызовом, хороший результат тут всегда заслужен. Надеюсь, нам повезёт больше, чем в Австрии.

На этой трассе высоки и скорость, и сцепление, и я хочу посмотреть, как нынешние машины с ней справятся. Особенно в самых быстрых секциях", — приводит слова Алонсо пресс-служба.