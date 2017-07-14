Боттас — лучший на второй тренировке Гран-при Великобритании, Квят — 11-й

На трассе «Сильверстоун» состоялась вторая тренировка Гран-при Великобритании, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, вторым стал его напарник Льюис Хэмилтон, а замкнул первую тройку гонщик «Феррари» Кими Райкконен. Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят по итогам сессии стал 11-м.



Формула-1. Гран-при Великобритании. 14 июля. Вторая тренировка

1. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — 1:28.496

2. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +0.047

3. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0.332

4. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.460

5. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.602

6. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +1.090

7. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1.440

8. Фелипе Масса (Williams) +1.510

9. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.742

10. Эстебан Окон (Force India) +1.887

11. Карлос Сайнс-младший (Scuderia Toro Rosso) +2.059

12. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +2.066

13. Серхио Перес (Force India) +2.128

14. Ромен Грожан (Haas) +2.165

15. Лэнс Стролл (Williams) +2.199

16. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.286

17. Кевин Магнуссен (Haas) +2.339

18. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +2.383

19. Маркус Эрикссон (Sauber) +3.120

20. Паскаль Верляйн (Sauber) +3.433.