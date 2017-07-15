Маркелов: доволен, что укрепил третье место в чемпионате

Гонщик российской команды Russian Time Артём Маркелов прокомментировал четвёртый результат в первой гонке Формулы-2 на «Сильверстоуне» после старта с пятой позиции.

«Мой старт не был блестящим, я уступил место Мацусите, но сумел быстро его пройти. Затем я замыкал группу впереди, но „Сильверстоун“ — очень быстрая трасса, тут довольно трудно оставаться близко в скоростной секции, чтобы использовать DRS на Hangar Straight. Я сумел пройти Кинга в „Стоуве“ со второй попытки, и я доволен, что укрепил собственное третье место в чемпионате», — приводит слова Маркелова пресс-служба Russian Time.

Маркелов идёт в личном зачёте третьим со 111 очками, у Оливера Роуленда впереди него 117 очков, у идущего четвёртым Николаса Латифи — 76.