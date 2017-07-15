Санин: задержав дыхание, подумал — или сейчас, или никогда

Победитель традиционной Гонки звёзд журнала «За рулём» Егор Санин рассказал, как для него сложилось соревнование, прошедшее на автодроме Moscow Raceway.



«Квалификация прошла неплохо, мы были на второй позиции. Хотя в обоих полуфиналах мне не удалось выиграть, но я попал в финал и это было очень важно, так как мы все стартовали с одной линии и там уже шли самые жёсткие разборки. Не очень хорошо прошёл старт первого финала, но я быстренько отыгрался до второй позиции. Во втором финале выиграл старт и спокойно уехал без каких-либо проблем. А в третьем заезде мне пришлось немного побороться. К сожалению для меня, Андрей Петухов его выиграл и у нас был перезаезд — достаточно нервный.

Первую фазу выиграл я, а вторую — Андрей. Мы ехали примерно ровно. Так как он выиграл отборочные заезды, то был мудрее меня, начал закрывать внутреннюю дорожку, и я, задержав дыхание, подумал, что надо ехать по «наружке»: или сейчас, или никогда. Здесь очень сложно обгонять корректно. Тем более когда вы едете в одной команде. Мы могли бороться достаточно жестко, но всё только в пределах правил. У нас ещё целый сезон впереди, и нам на этих же машинах ехать кольцевой чемпионат", — передаёт слова Санина корреспондент «Чемпионата» Ольга Селезнёва.