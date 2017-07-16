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Гьотто: второе место — лучшее, чего я мог добиться

16 июля 2017, воскресенье. 16:17. Авто

Гонщик Russian Time Лука Гьотто прокомментировал финиш на втором месте во второй гонке британского этапа Формулы-2.

«После субботы, когда мой темп был не хуже, чем у кого бы то ни было, я думал, что могу сегодня победить, так что я не совсем доволен вторым местом. Но сегодня у меня не было такой же скорости, что может быть связано с шинами. В топ-5, определённо, у меня были наибольшие проблемы, так что, думаю, второе место — лучшее, чего я мог добиться. Я знал, что у Роуленда позади меня штраф, но всё равно было важно оставаться на трассе вторым и сдерживать машины позади него», — приводит слова Гьотто пресс-релиз его команды.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Russian Time Формула-2
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