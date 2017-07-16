Симондс: не уверен в будущем Квята, он уже не новичок

Технический директор «Уильямса» Пэт Симондс усомнился в будущем Даниила Квята в Формуле-1. На Гран-при Великобритании Квят второй раз подряд попал в аварию, в которой был признан виновным — россиянин въехал в своего напарника по «Торо Россо» Карлоса Сайнса-младшего.

«Сам по себе инцидент непростителен, но наказание меня огорчило. Ведь возвращаясь на трассу Квят был пассажиром.

У Карлоса впереди большое будущее, а на счёт Даниила я не уверен. Он уже не новичок и должен пилотировать лучше, чем сейчас", — приводит слова Симондса Sky Sports.