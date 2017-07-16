Магнуссен: когда ты не сражаешься за очки, гонка не так интересна

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен подвёл итоги гонки Гран-при Великобритании Формулы-1, в которой он стал 12-м.



«Я чувствовал, как «Торо Россо» зацепили мою шину на старте, но ничего не случилось. К счастью, прокола не было. Мне не удался первый круг. Всегда сложно стартовать с обратной стратегией на более жёстких шинах. По результатам первого участка гонки я не попадал в очки. Скорость была хорошей, и я должен был ехать как можно дольше, ждать, пока парни впереди меня заедут на пит-стоп, а затем показывать хорошее время на кругах. В конце я вернулся в гонку, но этого было недостаточно. Когда ты не сражаешься за очки, гонка не так интересна. Но есть и положительные моменты. У нас была хорошая скорость», — отметил Магнуссен для пресс-релиза своей команды.