Эрлаше на «Ладе» и Мичелис выиграли гонки WTCC в Аргентине

Янн Эрлаше на клиентской «Ладе» выиграл первую гонку WTCC в Аргентине. Вторым стал Мехди Беннани, третьим финишировал Эстебан Геррьери.
Вторую гонку выиграл Норберт Мичелис. Вторым финишировал Тьягу Монтейру, третьим — Тед Бьорк.
WTCC. Аргентина
Первая гонка
1. Янн Эрлаше («Лада»)
2. Мехди Беннани («Ситроен») +0.726
3. Эстебан Геррьери («Шевроле») +1.327
4. Том Чилтон («Ситроен») +1.573
5. Тьягу Монтейру («Хонда») +1.677
6. Тед Бьорк («Вольво») +2.322
7. Роб Хафф («Ситроен») +3.668
8. Джон Филиппи («Ситроен») +10.369
9. Том Коронел («Шевроле») +10.960
10. Рио Митигами («Хонда») +11.379
Вторая гонка
1. Норберт Мичелис («Хонда»)
2. Тьягу Монтейру («Хонда») +0.505
3. Тед Бьорк («Вольво») +1.381
4. Эстебан Геррьери («Шевроле») +6.379
5. Мехди Беннани («Ситроен») +14.281
6. Нестор Гиролами («Вольво») +14.675
7. Том Чилтон («Ситроен») +20.386
8. Янн Эрлаше («Лада») +20.750
9. Роб Хафф («Ситроен») +20.999
10. Том Коронел («Шевроле») +21.983.