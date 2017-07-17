Штайнер: «Хаас» уже переключил внимание на проект 2018 года

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер отметил, что в Сильверстоуне команда добилась прогресса в работе с тормозами. Проблемы «Хааса» с работой тормозов продолжаются уже второй год и в большей степени затрагивают Ромена Грожана.



«Оба гонщика отлично справились с работой с тормозами, но этот трек был лишь шагом к окончательному решению», — цитирует Штайнера с Bladet.



Также босс американской команды заявил, что «Хаас» уже переключил внимание на проект болида 2018 года. «Наше внимание сейчас сосредоточено на 2018 годе», — заявил австриец.