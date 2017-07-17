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Феттель: решающее преимущество «Мерседеса» — квалификационный темп

17 июля 2017, понедельник. 16:04. Авто

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель считает, что наиболее сильное преимущество «Мерседеса» на данный момент — его квалификационный темп.

«Пожалуй, это правда, что в последней паре гонок «Мерседес» был немного сильнее. Но я думаю, что настоящей переменной, в корне меняющей ситуацию, является их темп в квалификациях. Они могут увеличить мощность своего мотора, они быстрее нас на три-шесть десятых на прямой. В Баку это преимущество составило семь десятых, в Австрии — полсекунды. Это то, чего мы не можем добиться. Мы работаем над этим, но такие вещи не происходят за ночь», — цитирует Феттеля Autosport.

Немец также заявил, что в целом доволен прогрессом «Феррари». «В прошлом году мы были далеко, но в этом году сопоставимы по темпу с «Мерседесом» в течение большей части сезона. Мы не должны забывать, откуда пришли. Из всех команд мы сделали самый большой шаг вперёд. «Ред Булл» делал громкие заявления зимой о том, насколько хороши они будут в этом году, но пока этого нет.

Все сильно напрягаются, и мы стараемся усердно работать над сокращением того преимущества, которое «Мерседес» в настоящее время имеет в квалификации. Мы знаем, где именно вести работу, но это не так просто», — сказал гонщик.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
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Теги
Мерседес Феррари Себастьян Феттель
Новости. Авто
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