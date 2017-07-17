Гасли: я готов к Формуле-1, но контракта с «Торо Россо» у меня нет

Чемпион GP2 Пьер Гасли заявил о готовности к выступлению в Формуле-1. Ранее появились слухи, что француз может сменить Карлоса Сайнса-младшего в «Торо Россо» по ходу сезона.

«Моя цель прежняя. Сейчас контракта с „Торо Россо“ у меня нет. Конечно, сейчас все ведут переговоры со всеми, и ситуация меняется каждую неделю. Думаю, всё возможно, пока ничего не объявлено официально. Мои цели не меняются после победы в GP2 в прошлом году. Я чувствую себя готовым к Формуле-1 и буду стараться, пока не попаду туда», — приводит слова Гасли NBC Sports.