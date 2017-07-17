Сотников: проблем с машиной нет, нужно лишь проверить несколько датчиков

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников подвёл итоги девятого этапа «Шёлкового пути», на котором стал вторым.

«Это был классический марафонский спецучасток, было где поработать. Было очень жарко, трясло почти всю трассу – только 20 километров последних были ровные. В остальном трасса бугристая, жёсткая. На таких участках теряешь много воды, и важно восстановить организм, чтобы быть готовым к следующему спецучастку. С грузовиком всё нормально, нужно лишь проверить несколько датчиков, но каких-либо проблем с машиной нет», — цитирует Сотникова пресс-служба гонки.