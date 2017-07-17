Себастьен Лёб снялся с «Шёлкового пути» из-за травмы

Девятикратный чемпион мира по ралли в классе WRC Себастьен Лёб снялся с ралли-рейда «Шёлковый путь» из-за травмы. На девятом этапе гонки француз повредил машину, травмировал палец и утратил лидерство в общем зачёте, потеряв 2,5 часа.

«Палец болит так сильно, что я не могу держать руль. В таких условиях я не могу дальше участвовать в гонке», — рассказал Лёб AFP.

После аварии Лёба в лидеры «Шёлкового пути» вышел его партнёр по «Пежо» Сириль Депре. В первую тройку также входят Хань Вэй и Брайс Мензис.