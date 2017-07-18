Спортивный директор «Уильямса» перейдёт в команду Росса Брауна

Спортивный директор «Уильямса» Стив Нильсен перейдёт на работу под руководством спортивного директора Формулы-1 Росса Брауна. Нильсен займёт пост главы по спортивным вопросам Formula One Group.

В обязанности Нильсена войдёт сбор отзывов по управлению командами, уточнение регламентов и работа официальным представителем Ф-1 по взаимодействию с командами и ФИА.

Нильсен присоединится к команде Брауна, сосредоточенной на работе над будущим Ф-1, начиная с 2021 года, когда вступит в силу новый регламент по моторам.

В «Уильямсе» Нильсена заменит экс-сотрудник «Макларена» Дэйв Реддинг, сообщает F1i.