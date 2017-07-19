С 2018 года в Формуле-1 появится защита кокпита «гало»

В сезоне-2018 на болидах Формулы-1 появится система защиты кокпитов «гало». Такое решение было принято на заседании Стратегической группы Ф-1 в Женеве.

На заседании рассматривались два вида защиты — «гало» и «щит». Однако «щит» был отложен, так как лишь один пилот успел испытать его на трассе, и устройство требует дальнейших исследований. 9 из 10 команд проголосовали против введения «гало», однако ФИА настояла на нём по соображениям безопасности.

Отметим, что на заседании впервые присутствовали все 10 команд Ф-1. Четверо из них не входят в стратегическую группу и были приглашены на правах наблюдателей. Они не обладают правом голоса, но им дали высказать мнение по поводу «гало», сообщает Autosport.