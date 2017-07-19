ФИА: «гало» даёт наивысшую безопасность среди всех устройств защиты кокпита

Международная автомобильная федерация (ФИА) официально подтвердила введение системы защиты кокпита «гало» в Формуле-1 начиная с сезона-2018.

«Следуя за единогласным согласием стратегической группы Ф-1 в июле 2016 года ввести фронтальную защиту кокпита и постоянной поддержкой со стороны пилотов, ФИА утверждает введение „гало“ в 2018 году. При поддержке команд определённые элементы дизайна будут в дальнейшем улучшены.

Разработав и оценив большое количество устройств за последние пять лет, мы определились, что «гало» даёт наибольшую безопасность", — говорится в заявлении федерации.