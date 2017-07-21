Абитебуль: важно, чтобы обе машины завершили гонку в Венгрии в топ-10

Глава «Рено» Сириль Абитебуль рассказал о впечатлениях от Гран-при Великобритании, а также поделился ожиданиями от предстоящего этапа в Венгрии.

«В Будапеште состоится последняя гонка перед перерывом, и это придаёт нам дополнительную мотивацию. В Сильверстоуне добавилось много позитива. Благодаря Нико мы вернулись в очки, показав при этом наш лучший результат в сезоне. Он хорошо провёл гонку, допустив несколько ошибок. При хорошей стратегии и пит-стопе мы финишировали, опережая „Форс Индия“ на 30 секунд.

Вместе с тем этот успех идёт вместе с неудачей Палмера, который, к сожалению, не смог стартовать из-за проблем с гидравликой. Он был 11-м на стартовой решётке и мог побороться за первые очки в сезоне, так что это разочарование. В Сильверстоуне мы продемонстрировали, что продолжаем развиваться. Обе машины показали сильный темп в квалификации, и очень важно продолжить наш прогресс в Венгрии, чтобы обе машины завершили гонку в топ-10.

Хочется завершить первую половину сезона на положительной ноте. Чтобы достигнуть этого, нам нужно решить проблемы с надёжностью, и мы знаем, на что нам нужно обратить особенное внимание. Наши цели остаются неизменны, мы хотим занимать шестое место перед перерывом, а завершить чемпионат на пятом месте. Завершение гонки двумя машинами в топ-10 — выполнимая для нас задача", — приводит слова Абитебуля пресс-служба «Рено».