Маркелов: Боттас может хладнокровно побороться за чемпионат

Российский пилот Формулы-2 Артём Маркелов, выступающий за команду Russian Time, поделился мыслями о борьбе за чемпионство в Формуле-1, заявив, что при определённых раскладах титул может завоевать и Валттери Боттас.

«Феттель пытается сделать всё, чтобы завоевать ещё одно чемпионство. До конца чемпионата у «Феррари» ещё достаточно времени, чтобы ситуация полностью изменилась. Хэмилтон поднажал и перестал делать ошибки — результат налицо. Одно очко отставания от лидера — и это ещё не конец. Боттас тоже достаточно близко. Поэтому кто знает, как всё сложится. Я не исключаю, что, пока Феттель и Хэмилтон будут сражаться друг с другом, Боттас может хладнокровно побороться за чемпионат», — заявил Маркелов.