Шериффо: в российском дрифте пилоты водят с душой

Главный судья Российской дрифт серии (RDS) Федерико Шериффо рассказал об отличии российского дрифта от европейского.

«Российские пилоты очень быстро растут. Они уже хороши, но становятся лучше и лучше. Гонщики удивляют меня своей храбростью. Я хочу видеть их рост и продолжаю подталкивать их к нему советами.

Особенностью российского дрифта является то, что тут пилоты водят с душой, в то время как в заграничных сериях все нацелены исключительно на свой результат. Тут же все являются друзьями. Языкового барьера между мной и ними нет: большинство пилотов, как и я, говорят по-английски. Остальным же все мои слова переводят", — заявил Шериффо в интервью «Чемпионату».

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