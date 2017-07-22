Шериффо: в российском дрифте пилоты водят с душой

Главный судья Российской дрифт серии (RDS) Федерико Шериффо рассказал об отличии российского дрифта от европейского.
«Российские пилоты очень быстро растут. Они уже хороши, но становятся лучше и лучше. Гонщики удивляют меня своей храбростью. Я хочу видеть их рост и продолжаю подталкивать их к нему советами.
Особенностью российского дрифта является то, что тут пилоты водят с душой, в то время как в заграничных сериях все нацелены исключительно на свой результат. Тут же все являются друзьями. Языкового барьера между мной и ними нет: большинство пилотов, как и я, говорят по-английски. Остальным же все мои слова переводят", — заявил Шериффо в интервью «Чемпионату».
Полностью интервью читайте на "Чемпионате".
Шериффо: Каррера? Любой успех итальянца в России вызывает бурные эмоции
Главный судья Российской дрифт серии Федерико Шериффо — о сезоне-2017, своём участии в гонках и успехе «Спартака».