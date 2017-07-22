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Раст: ожидал, что борьба будет менее жёсткой

22 июля 2017, суббота. 17:45. Авто

Пилот DTM, выступающий за команду «Ауди», Рене Раст прокомментировал победу в первой гонке на этапе в Москве, отметив, что ожидал менее жёсткой борьбы от напарника по команде.

«Отличная гонка — именно так ты хочешь побеждать. Хотя старт был не самый хороший: произошла пробуксовка на первых метрах дистанции, но я смог сохранить лидерство. Пит-стоп был очень хороший. Опасался, что Майк сумеет атаковать при помощи DRS, но этого не случилось. Плюс ожидал, что борьба будет менее жёсткой, учитывая, что мы выступаем за одну команду. Очевидно, я очень доволен, что лидирую в чемпионате.

Адаптация к трассе? У нас очень хороший симулятор, и это помогло. Ощущения в симуляторе и на трассе оказались очень похожими. Мне потребовалось совсем мало кругов", — передаёт слова Раста корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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