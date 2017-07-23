Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Окон: всё ещё убеждён, что в Монреале мог завоевать подиум

23 июля 2017, воскресенье. 14:54. Авто

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон по-прежнему считает, что если бы не партнёр по команде Серхио Перес, он мог бы рассчитывать на подиум Гран-при Канады. Вместе с тем француз подчёркивает, что между ним и напарником уважительные отношения.

«Я всё ещё убеждён, что в Монреале мог завоевать место на подиуме. Команда и Серхио приняли разные решения. Что касается гонки в Баку, то команда попросила нас быть более внимательными и избегать подобного в будущем. В целом же между нами уважительные отношения.

Что я делаю в свободное от Формулы-1 время? Я живу в Женеве, недалеко от Ромена Грожана, мы посещаем с ним один зал. Ещё у меня есть друзья боксёры, один из которых занял второе место на чемпионате Франции. Я с ними тренируюсь, а затем мы идём в кино или в боулинг, все они мои ровесники", — приводит слова Окона La Gazzetta dello Sport.

Источник: La Gazzetta dello Sport Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Форс Индия Эстебан Окон Формула-1 Гран-при Канады
Новости. Авто
23 июля 2017, воскресенье
14:54 Окон: всё ещё убеждён, что в Монреале мог завоевать подиум
14:08 Бломквиста лишили поула на второй гонке DTM в Москве, Спенглер стартует первым
13:19 В «Хонде» отвергли возможность ухода из Формулы-1
12:28 Бломквист выиграл квалификацию второй гонки этапа DTM в России
11:54 Окон: если бы не пошёл к Вольфу, то сейчас бы готовил бургеры в «Макдональдс»
10:53 Вольф: мы не будем вмешиваться в борьбу Хэмилтона и Боттаса
09:54 Медведев поздравил «КАМАЗ-мастер» с победой на «Шёлковом пути»
00:18 Маллья: впечатлён Оконом, подписав с ним контракт, мы сделали правильный выбор
22 июля 2017, суббота
23:24 Фарфус — о борьбе с Роккенфеллером: могла получиться суперплохая авария
22:37 Стролл — о подиуме в Баку: это доказало, что я могу быть в Формуле-1
21:55 Руководитель «КАМАЗ-мастер»: результат добыт настоящим, тяжёлым трудом
20:41 В «Мерседесе» советуют избегать недооценки «Хонды»
20:15 Сотников: пока не можем поверить, что новая машина сходу взяла первое место
18:31 Гран-при Сингапура близок к подписанию нового контракта с Формулой-1
17:59 Виттманн — о гонке DTM Moscow Raceway: у меня были хорошие сражения
17:49 Роккенфеллер: От Moscow Raceway получаю удовольствие
17:45 Раст: отличная гонка — именно так хочешь побеждать
16:58 Вольф: Кубица — талант, которому не удалось показать, на что он способен
16:48 Раст выиграл первую гонку этапа DTM в России
16:17 Шериффо: в российском дрифте пилоты водят с душой
16:11 Сотников: очень хотел видеть Шибалова на первом месте «Шёлкового пути»
15:41 ФИА объяснила выбор «гало» в развёрнутом письме
15:34 Алонсо поздравил «Рено» с сорокалетием выступлений в Формуле-1
14:43 Наср: ищу возможность вернуться в Формулу-1 в 2018 году
14:32 Вандорн: на Гран-при Венгрии у «Макларена» будет хороший шанс набрать очки
13:58 Виттман лишился поула DTM на Moscow Raceway, Раст стартует первым
13:53 З. Браун: Норрис — будущий чемпион мира, но «Макларен» не спешит вести его в Ф-1
13:13 Виттман выиграл квалификацию первой гонки этапа DTM в России
12:57 Хаас: медовый месяц «Хааса» с Формулой-1 окончен
12:48 Вольф: проводя 20 гонок Формулы-1 в год, мы сохраняем их эксклюзивность
11:56 Ауэр: Окон хорошо отработал на тестах, и с ним подписали контракт
11:42 Хорнер: Формула-1 ищет моторы, которые будут актуальны в 2030 году
10:52 Буэми: ди Грасси не может позволить себе аварию, как в прошлом году
10:05 В «Суонси» опровергли слухи о том, что клуб купит Виджай Маллья
09:55 Лоу рассказал, как «Уильямс» перейдёт к работе над машиной-2018
09:33 «Пирелли» не может найти причину прокола колеса Феттеля
01:00 Палмер — о борьбе с полосой неудач: я сжёг свои несчастливые трусы
00:44 «Хэнкук»: Moscow Raceway отличается довольно непростым для шин характером
00:24 Ауэр: рад участию в тестах Формулы-1, но сосредоточен на DTM
21 июля 2017, пятница
23:32 Магнуссен: цель «Хааса» — седьмое место
22:47 Хюлькенберг: в Венгрии ошибка в одном повороте заставит помучиться и в других
21:50 Маркелов: Боттас может хладнокровно побороться за чемпионат
21:01 В «Рено» назвали причину схода Палмера на прогревочном круге в Великобритании
20:21 Абитебуль: важно, чтобы обе машины завершили гонку в Венгрии в топ-10
19:17 «Хаас» сохранит Грожана и Магнуссена на следующий сезон
Все новости RSS
Партнерский контент
Останется ли Даниил Квят в Формуле-1 в 2018 году?
Архив →
© championat.com, 2000–2017