Окон: всё ещё убеждён, что в Монреале мог завоевать подиум

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон по-прежнему считает, что если бы не партнёр по команде Серхио Перес, он мог бы рассчитывать на подиум Гран-при Канады. Вместе с тем француз подчёркивает, что между ним и напарником уважительные отношения.

«Я всё ещё убеждён, что в Монреале мог завоевать место на подиуме. Команда и Серхио приняли разные решения. Что касается гонки в Баку, то команда попросила нас быть более внимательными и избегать подобного в будущем. В целом же между нами уважительные отношения.

Что я делаю в свободное от Формулы-1 время? Я живу в Женеве, недалеко от Ромена Грожана, мы посещаем с ним один зал. Ещё у меня есть друзья боксёры, один из которых занял второе место на чемпионате Франции. Я с ними тренируюсь, а затем мы идём в кино или в боулинг, все они мои ровесники", — приводит слова Окона La Gazzetta dello Sport.