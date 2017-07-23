В «Уильямсе» не спешат с продлением контрактов с пилотами

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс заявила, что в команде не спешат продлевать контракты с Фелипе Массой и Лэнсом Строллом. Вместе с тем подобное решение она объясняет нежеланием отвлекаться от борьбы в чемпионате.

«Мы решили немного отложить в сторону вопрос о решении продления сотрудничества с пилотами. На данный момент мы заняты борьбой на этапах. Вопрос о контрактах не та тема, на которую бы хотелось сейчас отвлекаться», — приводит слова Уильямс F1Today.

На данный момент пилоты «Уильямса» принесли команде 41 очко (23 — Масса, 18 — Стролл), что даёт возможность команде из Гроува занимать пятое место в зачёте Кубка конструкторов.