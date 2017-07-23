«БМВ» и «Мерседес» обвинили Мюллера из «Ауди» в нечестной борьбе в России

Боссы «БМВ» и «Мерседеса» обвинили пилота «Ауди» Нико Мюллера в нечестном ведении борьбы во второй гонке DTM в России. По их мнению, Мюллер умышленно блокировал соперников, помогая партнёру по команде и лидеру чемпионата Маттиасу Экстрёму.

Четыре пилота из «БМВ» и «Мерседеса» провели пит-стопы под сейфти-каром в начале гонки и оказались позади Мюллера. Остановившийся позже Экстрём проигрывал им 20 секунд. Однако Мюллер отложил пит-стоп на самый конец гонки, удерживая соперников позади. В итоге Экстрём смог нагнать эту группу и в итоге занять второе место, уступив на финише Маро Энгелю.

«Нико Мюллер просто блокировал и ставил заслон для большого босса. Это не те гонки, которые мы хотим видеть», — цитирует босса «БМВ» Йенс Марквардта Motorsport.

«Нам надо спросить себя, мы играем в шашки или ведём гонки. По-моему, Мюллер специально удерживал парней позади. Маро повезло, и он выиграл, но парни из „БМВ“ потеряли много позиций из-за этого. То же самое могло быть с нами. Я такого не понимаю», — согласился глава «Мерседеса» Ульрих Фриц.