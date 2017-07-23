Энгель: удивился, увидев клетчатый флаг. Не знал, что гонка кончилась

Победитель второй гонки российского этапа DTM на трассе Moscow Raceway Маро Энгель признался, что в пылу борьбы не заметил, как кончился заезд. Энгель на 0,3 секунды опередил на финише лидера чемпионата — Маттиаса Экстрёма.

«Это была невероятная гонка. Удивился, увидев клетчатый флаг. Не знал, что гонка уже кончилась. Это были самые длинные круги в моей карьере», — приводит слова Энгеля пресс-служба серии.

Победа позволила Энгелю подняться на 15-е место в чемпионате. Экстрём после финиша на второй позиции вернул себе первое место — швед на одно очко опережает Рене Раста.