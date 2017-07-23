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Экстрём: вторая гонка DTM в России была безумно дикая

23 июля 2017, воскресенье. 23:37. Авто

Пилот «Ауди» Маттиас Экстрём остался доволен второй гонкой серии DTM на российской трассе Moscow Raceway. Экстрём финишировал в ней на втором месте и вернул себе лидерство в общем зачёте, на очко опередив Рене Раста.

«Это была безумно дикая гонка. Немного хардкорная, но так проводить гонки весело. А выйти в лидеры чемпионата по очкам после такой гонки ещё приятнее.

Поздравляю Маро, он заслужил эту победу. Мне нужен был всего ещё один круг. Тогда я, вероятно, догнал бы его", — приводит слова Экстрёма пресс-служба серии.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
DTM Moscow Raceway
Новости. Авто
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