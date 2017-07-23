Экстрём: вторая гонка DTM в России была безумно дикая

Пилот «Ауди» Маттиас Экстрём остался доволен второй гонкой серии DTM на российской трассе Moscow Raceway. Экстрём финишировал в ней на втором месте и вернул себе лидерство в общем зачёте, на очко опередив Рене Раста.

«Это была безумно дикая гонка. Немного хардкорная, но так проводить гонки весело. А выйти в лидеры чемпионата по очкам после такой гонки ещё приятнее.

Поздравляю Маро, он заслужил эту победу. Мне нужен был всего ещё один круг. Тогда я, вероятно, догнал бы его", — приводит слова Экстрёма пресс-служба серии.