Перес: у меня большие надежды на вторую половину сезона

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес дал комментарий к предстоящему Гран-при Венгрии, после которого команды уйдут на летний перерыв.



«Сезон пролетел так быстро. Кажется, только вчера мы гонялись в Мельбурне, а теперь уже готовимся уйти на летние каникулы. Эта половина сезона была удовлетворительной. Я горжусь нашей командой и той работой, которую мы проделали, чтобы улучшить болид. Я также чувствую, что демонстрирую свои лучшие кондиции и хорошо гоняюсь. У меня большие надежды на вторую половину сезона, я чувствую, что у нас есть потенциал, чтобы добиться хороших результатов.



Думаю, в Будапеште мы можем быть быстрыми. Мы были конкурентоспособны на всех типах трасс в этом году. Так что, нам не о чем волноваться перед гонкой в Венгрии. Мне нравится извилистая конфигурация этого трека, напоминающего уличную трассу. Когда находишь свой ритм, на ней приятно гоняться. Обгонять в Венгрии нелегко, так что важно хорошо квалифицироваться. В противном случае гонка будет очень тяжёлой», — цитирует Переса пресс-служба «Форс Индия».