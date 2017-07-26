З. Браун: Гран-при в Лондоне — трудная задача, гонка останется в Сильверстоуне

Глава «Макларена» Зак Браун не верит в реальность проведения Гран-при Великобритании в Лондоне.

«Люди говорят о Гран-при Лондона, но это трудная задача, и Сильверстоун останется домом Формулы-1 в Англии. Для гонки в Лондоне потребуется не та инфраструктура, что для остальных городских трасс, если только не проводить её вокруг олимпийского парка. Это приятная вещь, чтобы помечтать о ней.

Думаю, проблемы с «Сильверстоуном» решатся. Считаю, Liberty надо купить его. Но он не выставлен на продажу, и это не единственное решение", — цитирует Брауна Motorsport.