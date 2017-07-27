Хорнер: «Ред Булл» должен дать Ферстаппену болид-победитель

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер уверен, что австрийская команда сохранит Макса Ферстаппена на 2018 год, однако отмечает важность предоставления голландцу конкурентоспособной машины, прежде чем начинать переговоры о продлении контракта.



«Мы должны дать Максу машину, с которой он сможет побеждать, прежде чем мы сможем говорить о будущем. Если мы это сделаем, то не будет никакой другой команды, за которую Макс будет желать гоняться, помимо нашей.



Начиная с Барселоны в каждой гонке у нас был реальный прогресс, за исключением, возможно, Сильверстоуна. Но мы явно на верном пути», — цитирует Хорнера Paddocktalk.