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Уайтинг: болельщики привыкнут к «гало», оно будет внешне более красивым

27 июля 2017, четверг. 18:56. Авто

Гоночный директор Формулы-1 Чарли Уайтинг ответил на претензии поклонников автоспорта касательно того, что введение в 2018 году системы защиты головы гонщика «гало» испортит внешний вид автомобилей. По мнению Уайтинга, после доработки со стороны команд «гало» станет красивее, и болельщики к нему привыкнут.

«Все варианты „гало“, которые мы видели до сих пор, были черновыми. Думаю, нам просто нужно подождать и увидеть, к каким вариантам придут команды, потому что, без сомнений, они начнут эксплуатировать дополнительно полученную свободу, пусть и ради аэродинамических преимуществ.

Уверен, «гало» будут выглядеть внешне более красивыми. Команды обязаны использовать стандартное «гало» от одного поставщика. Но мы позволим им добавлять на верхнюю часть неструктурные накладки, которые могут отходить от основной структуры не далее чем на 20 миллиметров. Это не так мало, и команды могут делать в этом диапазоне всё, что захотят. Основная причина, по которой мы разрешаем им это, — дать возможность преодолеть любые аэродинамические изменения, с которыми придётся столкнуться, например перекрытие верхнего воздухозаборника и что-то подобное. Они хотели получить право перенаправлять поток воздуха.

Пока мы видели лишь стандартный дизайн «гало». Но даже когда «Уильямс» просто покрасил «гало» в один цвет с машиной, то оно уже выглядело намного лучше — думаю, вы с этим согласитесь. Лично я думаю, что болельщики привыкнут. Знаю, что сейчас есть некоторое неприятие. Думаю, команды создадут весьма разные дизайны, так что не думаю, что всё будет так плохо, как вы думаете", — приводит слова Уайтинга F1i.

Источник: F1i Сообщить об ошибке
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Теги
технический регламент Формулы-1
Новости. Авто
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