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Квят: сегодня мы не смогли собрать быстрый круг

Квят: сегодня мы не смогли собрать быстрый круг
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Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги пятничных свободных практик на Гран-при Венгрии, отметив, что команде к завтрашнему дню необходим прогресс.

«Сегодня мы не смогли собрать быстрый круг. Нам, безусловно, есть куда расти, и нам необходимо прогрессировать, чтобы быть готовыми к завтрашнему дню», — цитирует Квята пресс-служба «Торо Россо».

В ходе пятничных заездов россиянин дважды показал 13-й результат. Его партнёр по команде Карлос Сайнс продемонстрировал 14-е и девятое время.

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