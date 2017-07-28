Алонсо: в Венгрии «Макларен» более конкурентоспособен, чем в предыдущих гонках

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо прокомментировал итоги пятничных практик на Гран-при Венгрии, заявив, что на этом этапе команда чувствует себя гораздо конкурентоспособнее, чем во время предыдущих гонок.

«Это был хороший день, даже несмотря на то, что в пятницу всегда сложно получить ясную картину, можно сказать, что мы примерно там, где и ожидали быть. Мы провели несколько тестов, нам нужно проанализировать данные и увидеть, в чём сделан прогресс.

Мы здесь более конкурентоспособны, чем во время пары предыдущих Гран-при. И приятно ощущать, что потенциально мы можем бороться за третий сегмент квалификации и финиш в топ-10. Мы заботимся о каждой мелочи, так как даже они имеют значение", — приводит слова испанца пресс-служба «Макларена».