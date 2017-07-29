Пилот «Уильямса» Фелипе Масса может пропустить Гран-при Венгрии из-за болезни. Бразилец испытывал проблемы со здоровьем по ходу пятничных тренировок и после них отправился в госпиталь.

В субботу Масса также посетил больницу. Проблемы бразильца связаны с заражением неким вирусом, сообщает Crash.

Решение об участии Массы в Гран-при будет принято перед третьей тренировкой. В случае, если бразилец не сможет выйти на старт в Венгрии, его заменит резервный пилот «Уильямса» Пол ди Реста. Он не выступал в Формуле-1 с 2013 года.