175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Ред Булл»: наше крыло не гнётся, это оптическая иллюзия

29 июля 2017, суббота. 11:22. Авто

Инженер «Ред Булл» Пол Монагэн заявил, что новое переднее крыло его команды не изгибается, а лишь создаёт иллюзию изгиба. Новинка «Ред Булл» ранее привлекла внимание конкурентов, которые сочли, что крыло может нарушать технический регламент.

«Мы сняли смелую модификацию, а потом вернули на место. На наш взгляд, крыло полностью легально. Мы соответствуем требованиям ФИА. Его изгибы — оптическая иллюзия. Если бы вы лучше знали его строение и форму, то поняли бы, что это просто буря в стакане», — приводит слова Монагэна F1i.

Источник: F1i Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Ред Булл технический регламент Формулы-1
Новости. Авто
29 июля 2017, суббота
11:22 «Ред Булл»: наше крыло не гнётся, это оптическая иллюзия
10:55 Масса может пропустить Гран-при Венгрии из-за болезни
10:33 Риккардо: обновлённый болид «Ред Булл» кажется новой спецификацией
10:15 Алонсо: каждую неделю говорю одно и то же о будущем
09:52 Кэри: Формула-E — уличная вечеринка
09:24 Хэмилтон: Кубица — по-настоящему особенный пилот
09:00 Формула-1. Гран-при Венгрии. Третья тренировка. Онлайн-трансляция
01:02 Вандорн: завтра «Макларен» может сделать шаг вперёд
00:49 Булье: «Макларену» предстоит ещё много работы, чтобы выжать максимум из болида
00:03 Кошарный о квалификации РДС в Рязани: я такого «мяса» вообще не видел!
00:00 Головня: главной задачей было победить — помогла концентрация и удача
28 июля 2017, пятница
23:55 Головня выиграл квалификацию этапа РДС в Рязани
23:41 Окон: в «Форс Индия» знают, в чём необходимо прибавить
23:33 Перес: «Форс Индия» может значительно прибавить с точки зрения скорости
22:55 Алонсо: в Венгрии «Макларен» более конкурентоспособен, чем в предыдущих гонках
22:45 Феттель — о жалобах конкурентов: «Феррари» должна гордиться этим
22:14 Леклера лишили поула в гонке Формулы-2 в Венгрии, Маркелов стартует вторым
21:45 Лаппи лидирует после 13 СУ Ралли Финляндии
21:33 Магнуссен: Хэмилтон всегда мешает, это уже не новость
20:51 Масса: позиция «Уильямса» не блестящая, но для пятницы всё нормально
20:36 Маркелов: сделаю всё, чтобы побороться с Леклером и Роулендом
20:12 Хюлькенберг потеряет пять мест на старте Гран-при Венгрии
20:07 Боттас: «Мерседесу» есть над чем поработать
19:58 Хэмилтон: в борьбе трёх команд каждая десятая будет иметь большое значение
19:23 Габсбург выиграл вторую гонку Формулы-3 в Спа, Мазепин — пятый
19:09 Ки: Квяту было непросто из-за трафика
19:00 Грожан: одна из худших пятниц с начала существования «Хааса»
19:00 Палмер: механиков будут ждать прохладительные напитки
18:39 Палмер объяснил аварию в первой практике изменением бордюра
18:31 Ферстаппен: из-за красных флагов не смог нормально проехать на «суперсофте»
18:28 Сайнс: на протяжении дня «Торо Россо» удалось совершить прогресс
18:25 Квят: сегодня мы не смогли собрать быстрый круг
18:11 Масса выразил сомнения насчёт перспектив DTM и класса LMP1
18:07 Райкконен: не знаю, с чем именно была связана остановка болида
18:03 Джовинацци считает, что попал в аварию из-за проблемы с машиной
17:46 В «Хонде» не опровергли возможность контракта с «Торо Россо»
17:45 Леклер выиграл квалификацию Формулы-2 в Венгрии, Маркелов — третий
17:17 Риккардо: если повторим сегодняшний день, то завтра можем завоевать поул
17:06 Феттель: к завтрашнему дню нужно многое сделать
16:39 Риккардо — лучший на второй тренировке Гран-при Венгрии, Квят — 13-й
15:44 Норрис выиграл гонку Ф-3 в Спа, Мазепин финишировал вторым
15:13 Стролл: «Уильямс» уже работает над машиной на 2018 год
14:48 Квят: не стану менять свой подход к гонкам из-за штрафных баллов
14:10 Алонсо: «Инди 500» — единственный позитивный момент в сезоне
13:29 Хорнер: у Гасли нет шансов стать боевым пилотом «Ред Булл» в 2018 году
Все новости RSS
Партнерский контент