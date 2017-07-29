«Ред Булл»: наше крыло не гнётся, это оптическая иллюзия

Инженер «Ред Булл» Пол Монагэн заявил, что новое переднее крыло его команды не изгибается, а лишь создаёт иллюзию изгиба. Новинка «Ред Булл» ранее привлекла внимание конкурентов, которые сочли, что крыло может нарушать технический регламент.

«Мы сняли смелую модификацию, а потом вернули на место. На наш взгляд, крыло полностью легально. Мы соответствуем требованиям ФИА. Его изгибы — оптическая иллюзия. Если бы вы лучше знали его строение и форму, то поняли бы, что это просто буря в стакане», — приводит слова Монагэна F1i.