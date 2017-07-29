«Ред Булл» выпустил видео о рабочем дне механика Ферстаппена

Команда Формулы-1 «Ред Булл» представила видеоролик об одном рабочем дне механика Макса Ферстаппена. Для съёмки был выбран первый механик голландца Ли Стивенсон. Его стандартный рабочий день в боксах команды скомпоновали в видео, длиной 60 секунд.

Стивенсон занимает нынешний пост с 2014 года. До этого он восемь лет провёл в статусе второго механика, а работать в команде начал в 2000 году, когда она называлась «Джордан».

Видео с одним рабочим днём Стивенсона доступно в официальном «Твиттере» «Ред Булл».