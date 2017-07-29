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Ди Грасси выиграл квалификацию Формулы-E в Монреале, Буэми — 12-й из-за штрафа

29 июля 2017, суббота. 20:56. Авто

Пилот Audi Sport Abt Лукас ди Грасси стал победителем квалификации первой гонки этапа Формулы-E в Монреале. Второе место досталось Стефану Сарразену, третье время показал Николя Прост. Лидер чемпионата Себастьен Буэми показал второе время, но был оштрафован на 10 мест из-за замены батареи и начнёт гонку с 12-й позиции.

Формула-E. Монреаль. Квалификация

1. Лукас ди Грасси (Team Abt)
2. Стефан Сарразен (Techeetah)
3. Николя Прост (DAMS)
4. Феликс Розенквист (Mahindra Racing)
5. Жан-Эрик Вернь (Techeetah)
6. Мич Эванс (Jaguar Racing)
7. Адам Кэрролл (Jaguar Racing)
8. Оливер Тёрви (NEXTEV)
9. Том Дильман (Venturi)
10. Лоик Дюваль (Dragon Racing)
...
12. Себастьен Буэми (DAMS)

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Жан-Эрик Вернь Себастьен Буэми Формула-E
Новости. Авто
29 июля 2017, суббота
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