Ди Грасси выиграл квалификацию Формулы-E в Монреале, Буэми — 12-й из-за штрафа

Пилот Audi Sport Abt Лукас ди Грасси стал победителем квалификации первой гонки этапа Формулы-E в Монреале. Второе место досталось Стефану Сарразену, третье время показал Николя Прост. Лидер чемпионата Себастьен Буэми показал второе время, но был оштрафован на 10 мест из-за замены батареи и начнёт гонку с 12-й позиции.

Формула-E. Монреаль. Квалификация

1. Лукас ди Грасси (Team Abt)

2. Стефан Сарразен (Techeetah)

3. Николя Прост (DAMS)

4. Феликс Розенквист (Mahindra Racing)

5. Жан-Эрик Вернь (Techeetah)

6. Мич Эванс (Jaguar Racing)

7. Адам Кэрролл (Jaguar Racing)

8. Оливер Тёрви (NEXTEV)

9. Том Дильман (Venturi)

10. Лоик Дюваль (Dragon Racing)

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12. Себастьен Буэми (DAMS)