Ожье не рестартует на Ралли Финляндии из-за состояния здоровья штурмана

Лидер общего зачёта чемпионата мира по ралли Себастьен Ожье всё-таки не выйдет на старт воскресных этапов Ралли Финляндии WRC, сообщает пресс-служба его команды «М-Спорт». Таким образом, у Ожье не будет шанса побороться хотя бы за бонусные очки на PowerStage.

Соответствующее решение было принято после оценки состояния здоровья штурмана Ожье Жюльена Инграссии. Во время пятничной аварии экипажа «М-Спорт» основной удар пришёлся именно на Инграссию, он не очень хорошо себя чувствовал, и после медицинских обследований экипаж и команда решили не рисковать здоровьем штурмана.

«Теперь главная цель — удостовериться, что Инграссия будет полностью готов к Ралли Германии», — говорится в заявлении «М-Спорт».

