Расселл: «гало» оказалось лучше, чем я ожидал

Тестовый пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился своим мнением о защите кокпита «гало», которую смог опробовать на тестах в Венгрии.



«У меня сложилось гораздо лучшее представление о «гало», чем я ожидал. Когда в конце дня солнце садилось, оно закрывало мои глаза от него, поэтому я видел больше, чем обычно вижу на закате. С точки зрения пилота, обзор просто прекрасен. Потенциальная проблема может быть связана лишь с видимостью стартовых огней перед началом гонки. Усаживание в кокпит «гало» и выход из него требует некоторого опыта. Сначала у меня были трудности, но после нескольких пробных попыток всё было в порядке», — цитирует Расселла пресс-служба команды.