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Чагин: пока не могу говорить о пересечении календаря «Шёлкового пути» с ЧМ-2018

3 августа 2017, четверг. 14:32 Авто

Руководитель «КАМАЗ-мастера» Владимир Чагин заверил, что ралли «Шёлковый путь» состоится в следующем году, несмотря на то что основное внимание в России будет приковано к чемпионату мира по футболу. По словам Чагина, на данный момент ведётся работа по разведению событий в спортивном календаре.

«Пока не могу это официально озвучить. Действительно, мы эту дискуссию начали вести уже давно, понимая, что Россия будет насыщена футбольными баталиями. Скоро официально всё объявим. «Шёлковый путь» будет, пусть спонсоры готовят патроны для боя», — рассказал Чагин в интервью «Чемпионату».

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Доминаторы «Шёлкового пути» Дмитрий Сотников и Антон Шибалов, а также руководитель гонки Владимир Чагин — о победе, сложностях и будущем.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
КАМАЗ-мастер Шёлковый путь
Новости. Авто
3 августа 2017, четверг
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