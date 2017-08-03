Чагин: пока не могу говорить о пересечении календаря «Шёлкового пути» с ЧМ-2018

Руководитель «КАМАЗ-мастера» Владимир Чагин заверил, что ралли «Шёлковый путь» состоится в следующем году, несмотря на то что основное внимание в России будет приковано к чемпионату мира по футболу. По словам Чагина, на данный момент ведётся работа по разведению событий в спортивном календаре.



«Пока не могу это официально озвучить. Действительно, мы эту дискуссию начали вести уже давно, понимая, что Россия будет насыщена футбольными баталиями. Скоро официально всё объявим. «Шёлковый путь» будет, пусть спонсоры готовят патроны для боя», — рассказал Чагин в интервью «Чемпионату».

«Соперники не приуныли, но...» Как «КАМАЗ» выиграл вопреки регламенту Доминаторы «Шёлкового пути» Дмитрий Сотников и Антон Шибалов, а также руководитель гонки Владимир Чагин — о победе, сложностях и будущем.