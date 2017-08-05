Боттас: одна неделя перерыва пройдёт в сауне и с пивом

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, как планирует потратить одну из недель летнего перерыва в чемпионате Формулы-1, но добавил, что во время паузы готов обсудить и подписание нового контракта с командой.

«Очевидно, что первая неделя уйдёт на сауну и пиво. Вместе с тем, мы можем немного продвинуться в переговорах о новом контракте. Минувшие месяцы были очень загруженными. Сколько у нас было гонок в течение шести недель? В общем, много.

Так что в такое время было сложно вести какие-то разговоры. Сейчас, конечно же, у нас будет время. Но всё-таки нет никакой спешки и нет необходимости всё решить непосредственно перед этапом в Бельгии», — приводит слова Боттаса Crash.