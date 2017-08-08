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Хаккинен: после Гран-при Португалии Сенна почувствовал во мне угрозу

8 августа 2017, вторник. 14:08 Авто

Двукратный чемпион мира в Формуле-1 Мика Хаккинен вспомнил, как складывались его взаимоотношения с Айртоном Сенной в 1993 году, когда он стал напарником легендарного бразильца в «Макларене».

«Когда я дебютировал в «Макларене», Сенна не испытывал уважения ко мне. Конечно же, между нами происходило общение, однако нельзя сказать, чтобы он как-то ценил меня. Но меня это не беспокоило. Молодой парень из Мартинлааксо просто делал свою работу и развивался.

В Португалии на трассе «Эторил», когда я оказался быстрее него, он подошёл ко мне и спросил, каким образом мне удалось быть быстрее. И тогда я сказал ему: «Эй, у меня шары побольше». Это его совершенно вывело из себя. Он по-настоящему разозлился. Он начал мне рассказывать о своей карьере, о завоёванных чемпионских титулах. Он прижал меня к стене и сказал: «Даже не пытайся».

После этого наши отношения никогда не были хорошими. Айртон почувствовал, что я являюсь угрозой для него, что он может утратить статус лучшего пилота в мире и что этот молодой парень может быть тем, кто обгонит его», — рассказал Хаккинен в видеоинтервью, которое выложил на своей странице в «Фейсбуке».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Айртон Сенна Мика Хаккинен
Новости. Авто
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