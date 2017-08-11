«Шевроле» представил модель Chevrolet Camaro ZL1 для гонок в NASCAR

Американский производитель «Шевроле» представил модель Chevrolet Camaro ZL1, которая придёт на смену Chevrolet SS в сезоне-2018 в североамериканской серии NASCAR Cup.



Технические характеристики модели не раскрываются, известно лишь о том, что при создании гоночного автомобиля использовались методы вычислительной гидродинамики (CFD), чтобы оптимизировать аэродинамику автомобиля под гонки на овалах, сохранив при этом внешний облик дорожной модели Camaro ZL1.

Видеопрезентация доступна на официальном канале NASCAR в Youtube.