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«Шевроле» представил модель Chevrolet Camaro ZL1 для гонок в NASCAR

11 августа 2017, пятница. 23:49 Авто

Американский производитель «Шевроле» представил модель Chevrolet Camaro ZL1, которая придёт на смену Chevrolet SS в сезоне-2018 в североамериканской серии NASCAR Cup.

Технические характеристики модели не раскрываются, известно лишь о том, что при создании гоночного автомобиля использовались методы вычислительной гидродинамики (CFD), чтобы оптимизировать аэродинамику автомобиля под гонки на овалах, сохранив при этом внешний облик дорожной модели Camaro ZL1.

Видеопрезентация доступна на официальном канале NASCAR в Youtube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
NASCAR
Новости. Авто
11 августа 2017, пятница
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