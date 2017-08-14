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Кайл Ларсон выиграл гонку NASCAR Cup в Мичигане

14 августа 2017, понедельник. 09:16 Авто

В Мичигане состоялась очередная гонка чемпионата NASCAR Cup, по итогам которой победу одержал Кайл Ларсон. Пилот команды Chip Ganassi на последнем рестарте гонки, прерванной красными флагами, опередил Мартина Труэкса-младшего в борьбе за победу. Замкнул тройку лидеров Эрик Джонс.

NASCAR Cup. Мичиган. 15 августа. Гонка
1. Кайл Ларсон («Шевроле»)
2. Мартин Труэкс-младший («Тойота»)
3. Эрик Джонс («Тойота»)
4. Райан Ньюман («Шевроле»)
5. Тревор Бэйн («Форд»)
6. Крис Бушер («Шевроле»)
7. Остин Диллон («Шевроле»)
8. Чейз Эллиотт («Шевроле»)
9. Джейми Макмюррей («Шевроле»)
10. Кайл Буш («Тойота»)

19. Джимми Джонсон («Шевроле»)

22. Даника Патрик («Форд»)

NASCAR Cup. Положение в личном зачёте
1. Мартин Труэкс-младший — 933
2. Кайл Ларсон — 804
3. Кайл Буш — 797
4. Кевин Харвик — 787
5. Брэд Кезеловски — 720
6. Дэнни Хэмлин — 710
7. Чейз Эллиотт — 685
8. Джейми Макмюррей — 675
9. Мэтт Кенсет — 654
10. Клинт Бойер — 623.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
NASCAR
Новости. Авто
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