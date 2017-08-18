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В «Форс Индия» не опасаются судебных преследований

18 августа 2017, пятница. 00:01 Авто

Руководство «Форс Индия» намерено в судебном порядке отстаивать честь команды. Дело в том, что один из бизнесменов, специализирующихся на заключении договоров в сфере спонсорства, рассказал, что имеет право получить премию в размере 2 млн евро за подписание соглашения о сотрудничестве между австрийской BWT и «Форс Индия».

По словам Тары Рамоса, того самого бизнесмена, именно такова сумма его комиссионных за оформление этой сделки, и он намерен её выбивать в суде. Тем не менее операционный директор «Форс Индия» Оттмар Шафнауэр уже сообщил, что не опасается никаких преследований, а сама ситуация для команды уже не нова.

«Мы будем защищать свою позицию. Мы обязаны это делать. Это уже не первый раз, когда кто-то полагает, что имеет влияние на заключение наших спонсорских договоров. В 2011, при подписании сделки о приобретении Субратом Роем доли команды за $ 100 млн, также появился претендент на комиссионные, но дело рухнуло, когда мы стали защищать себя. Так что думаю, подобное нас ждёт и сейчас», — приводит слова Шафнауэра Motorsport-Total.

Источник: Motorsport-Total.com Сообщить об ошибке
Теги
Форс Индия
Новости. Авто
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