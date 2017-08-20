Гран-при Японии останется в календаре MotoGP до 2023 года

Руководство японской трассы в Мотеги продлило соглашение о сотрудничестве с MotoGP. По новому контракту Гран-при Японии останется в календаре чемпионата до 2023 года.

Впервые трасса в Мотеги приняла этап чемпионата MotoGP в 1999 году. С 2004 года Гран-при Японии проходит на этой трассе на постоянной основе.

«Мы рады сообщить о подписании нового контракта с трассой, которая вскоре отпразднует 20-ю годовщину. Трасса в Мотеги — домашний трек для «Хонды», а Гран-при Японии является домашним для «Сузуки» и «Ямахи», которые играют ключевую роль в нашем чемпионате», — приводит слова главы MotoGP Кармело Эспелеты Motorsport.