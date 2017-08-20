Шестой этап RDS выиграл Аркадий Цареградцев

В Нижнем Новгороде 18-19 августа прошёл шестой этап Российской дрифт-серии — уик-энд RDS принимала трасса «Нижегородское кольцо».



Участие в этапе приняли 34 пилота, не все из которых смогли успешно провести квалификацию и финальные парные заезды — кто-то из-за собственных помарок в пилотаже, а кто-то по техническим проблемам.



В квалификации лучшим стал пилот из Иркутска Евгений Лосев (Toyota GT86), набравший 99,8 очков. Вторым оказался Дамир Идиятулин (Toyota Altezza) — 99 очков, тройку лидеров замкнул Георгий Чивчян (Nissan Silvia S15) с результатом 98,6 очков.

В заезде за третье место участвовали Артур Мелкумян на Nissan Silvia

S14 и Аркадий Пучинин на BMW 3-Series, который уступил в сражении за подиум. Победителем этапа стал Аркадий Цареградцев (Nissan GT-R), сумевший взять верх над «Гочей».



В сезоне-2017 у участников RDS остался последний, седьмой, этап, который пройдёт 8-9 сентября в Москве.