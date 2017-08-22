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Абитебуль: Кубица хорошо проявил себя за рулём машины 2017 года

22 августа 2017, вторник. 11:01 Авто

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль в комментариях перед Гран-при Бельгии прокомментировал работу Роберта Кубицы на официальных тестах Формулы-1 в Венгрии, где поляк смог испытать себя за рулём современного болида.

«Возвращение Роберта на официальную тестовую сессию — невероятная история, и в тот день он хорошо выступил. Он выехал на трассу после тестового пилота Николаса Латифи, и они оба внесли свой вклад в развитие нашего болида. Нико Хюлькенберг и Джолион Палмер должны извлечь выгоду из достигнутого прогресса», — цитирует Абитебуля пресс-служба «Рено».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Рено Спорт Ф-1 Роберт Кубица Сириль Абитебуль
Новости. Авто
22 августа 2017, вторник
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