Абитебуль: Кубица хорошо проявил себя за рулём машины 2017 года

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль в комментариях перед Гран-при Бельгии прокомментировал работу Роберта Кубицы на официальных тестах Формулы-1 в Венгрии, где поляк смог испытать себя за рулём современного болида.



«Возвращение Роберта на официальную тестовую сессию — невероятная история, и в тот день он хорошо выступил. Он выехал на трассу после тестового пилота Николаса Латифи, и они оба внесли свой вклад в развитие нашего болида. Нико Хюлькенберг и Джолион Палмер должны извлечь выгоду из достигнутого прогресса», — цитирует Абитебуля пресс-служба «Рено».