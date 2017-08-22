Вандорн: надеюсь, предстоящие гонки будут для «Макларена» многообещающими

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн поделился ожиданиями от второй половины сезона.



«После напряжённой первой половины сезона всегда с нетерпением ожидаешь летнего перерыва, но уже через несколько дней отдыха чувствуешь желание вернуться в машину. Тем не менее было здорово иметь возможность передохнуть, проанализировать всё произошедшее, и хорошее и плохое, за последние несколько месяцев, а также тренироваться, чтобы вернуться ещё более сильным в Спа.



Начало сезона определённо было сложным. Не только для меня, но и для команды вообще. У нас было несколько проблем, которые мешали нам. И я думаю, что из-за этих проблем мне, возможно, потребовалось немного больше времени, чтобы понять, что мне действительно нужно от машины. Однако в последнее время мы видим результаты напряжённой работы, проделанной вместе с нашими инженерами. Мы усердно работали и можем видеть прогресс. Маржа для улучшений по-прежнему значительна, впереди ещё много хорошего, поэтому я надеюсь, что следующие несколько гонок будут многообещающими для нас», — цитирует Вандорна пресс-служба команды.